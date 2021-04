Uomini e Donne, Arianna Cirrincione a ruota libera: il percorso di Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi e la maternità

Gossip TV

Andrea criticato all'Isola dei Famosi, arriva la replica della sua amata Arianna.

Andrea Cerioli è uno dei naufraghi più chiacchierati dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. A commentare il percorso in Honduras dell'ex tronista ci ha pensato Arianna Cirrincione che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha difeso il suo amato dalle critiche e parlato del suo desiderio di maternità.

Arianna Cirrincione: Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi e il desiderio di maternità

"Credevo sarebbe stato più facile gestire questa lontananza da Andrea" ha esordito Arianna al settimanale ufficiale di Uomini e Donne parlando della nuova esperienza televisiva intrapresa da Andrea. Proprio durante la sua esperienza all'Isola dei Famosi, l'ex tronista è stato spesso criticato e accusato di non avere personalità.

Accuse che non sono piaciute alla Cirrincione, che ha difeso con le unghie e con i denti il suo amato Cerioli: "Andrea ha, come ciascuno di noi, i suoi momenti di debolezza e non si tratta di essere maschi alpha, ma esseri umani. Lui è intraprendete, propositivo e dice sempre le cose in faccia senza nascondersi. Nelle vesti di naufrago si è gia dimostrato dritto, lineare, forse a volte anche un pò brusco, ma fa parte del suo carattere dire le cose senza troppi giri di parole. Mi è dispiaciuto vederlo giù di tono all'inizio, ma credo si stia riprendendo [...] Sono felice che il pubblico lo stia premiando".

Leggi anche Tina Cipollari svela il motivo della sua assenza a Uomini e Donne

All'Isola dei Famosi, Andrea non ha nascosto di voler diventare papà appena Arianna sarà pronta. "Anche io penso spesso all'idea di costruire una famiglia. Non mi piace però spettacolizzare discorsi di questo tipo. È naturale che il progetto ci sia. [...] So quanto lui ci tenga, vederlo con gli occhi lucidi mi ha fatto piacere, ma è stata solo la conferma di una certezza che già custodivo dentro di me. In Andrea vedo senza alcun dubbio il padre dei miei figli" ha confessato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.