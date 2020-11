Gossip TV

Antonio Borza è una new entry nel parterre dei corteggiatori di Sophie Codegoni, ma ha già le idee chiare sul percorso a Uomini e Donne.

Antonio Borza è deciso a conquistare il cuore di Sophie Codegoni, giovanissima tronista di Uomini e Donne. Il nuovo corteggiatore ha le idee chiare sulla sua esperienza nel dating show, certo di poter essere il prototipo ideale della Codegoni. Sarà lui la scelta della protagonista del Trono Classico?

Uomini e Donne, Antonio Borza alla conquista di Sophie Codegoni

Antonio Borza, 22 anni e fiero studente di Giurisprudenza, ha colpito Sophie Codegoni come nessuno, almeno per il momento, è riuscito a fare. Il giovane corteggiatore di Uomini e Donne ha intenzione di conquistare la bella milanese, e non teme rivali. Sophie non ha nascosto di essere stata piacevolmente sorpresa da questa new entry e Antonio, intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, ha raccontato qualcosa in più sul suo carattere e sulla sua vita:

Sophie vuole una persona che abbia l’atteggiamento di un uomo più grande, interini di sicurezza, ma anche la spensieratezza dei ragazzi della nostra età. Ritengo di poterle dare già che cerca dal punto d vista caratteriale e di essere capace di condividere con lei dei momenti leggeri […] Sono sincero e schietto. Ciò che penso dico e ciò che voglio faccio. Non ci creo tanti proclami nel vivere e gestire le diverse situazioni e poi ha anche dei contenuti, che non guastano mai (sorridere ndr) […] Sono legato al mondo radiofonico, studio, lavoro, mi pago l’affitto da solo e ho trovato una mia indipendenza […] Ho tanti conoscenti ma pochi amici seppur per scelta. Lo prendo come un pregio, perché questo fa sì che le persona che ho al mio fianco siano autentiche, ma sono una cerchia ristretta.

Antonio Borza si racconta: le parole del corteggiatore di Uomini e Donne

Il Borza è sceso appositamente per corteggiare Sophie, dopo averla vista alle prese con corteggiatore alquanto deludenti. Il giovane giurista si è presentato a Uomini e Donne proprio durante la Puntata che ha visto il durissimo sfogo della tronista milanese. Nonostante ciò, Antonio non si è fatto spaventare e ha ammesso di essere una persona piuttosto risoluta, che non teme la competitività:

Sophie ha un carattere forte, sa farsi valere ed è una cosa che adoro perché mi rispecchio in lei. Un aspetto che un po’ mi intimorisce è che non si sa mai cosa aspettarsi da lei: puoi stare sicuro che prima o poi tirerà fuori qualcosa a cui tu non avevi pensato, ma che lei a preso in considerazione e ti manifesta quando meno te lo aspetti […] Sono un competitivo per natura, devo sempre eccellere in ciò che mi interessa. Se c’è qualche ostacolo tra me e la persona che voglio accanto cerco di farmi spazio: parole apertamente e se il mio ‘rivale’ non mi è simpatico o credo stia giocando, lo dico. Non mi interessa ciò che pensano gli alti ragazzi e se dirò qualcosa che non piace me ne farò una ragione […] Sento tanto le emozioni, sono un sentimentale e potrei piangere anche per un video di un cane, nonostante io appaia come il cattivo della situazione. Spero che venga fuori tutto questo e che io riesca a lasciare andare. Penso sarà una bella sorpresa, come lo è sempre stato per tutti. È ciò che sono veramente ed è giusto che si veda.

