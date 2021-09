Uomini e Donne Anticipazioni: volano schiaffi in studio, Maria De Filippi costretta a censurare

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni complete delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne sono a dir poco clamorose. Nello studio del dating show di Maria De Filippi sono volati ceffoni, e la presentatrice si è vista costretta a censurare. Mentre Ida Platano continua a conoscere il cavaliere Marcello, Andrea Nicole e Ciprian si sono scambiati il primo bacio.

Anticipazioni Uomini e Donne: caos in studio, volano schiaffi!

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne promettono risvolti incredibili nelle puntate, presto in onda su Canale5. Stando alle Anticipazioni, lanciate da Ilvicolodellenews, Maria De Filippi avrebbe cacciato il tronista Joele, reo di aver tentato di raggirare la redazione. La presentatrice, poi, si è vista costretta ad intervenire nuovamente, censurando una scena molto forte che riguarda due protagonisti del Trono Over. In studio, infatti, Graziano ha raccontato un retroscena molto intimo a proposito del suo incontro con una delle dame del parterre femminile. Graziano ha raccontato che, prima di congedarsi dalla dama, lei ha voluto lasciare un ricordo, spogliandosi e regalandogli le sue mutandine. Per avvalorare la sua versione dei fatti, Graziano ha mostrato la foto a Gianni Sperti e, a quel punto, la dama si è alzata e lo ha schiaffeggiato in pieno volto. A quanto sembra, questa scena non andrà in onda perché la De Filippi e le redazione hanno deciso di censurarla. Nel frattempo, dopo qualche alto e basso, Ida Platano continua la sua conoscenza con Marcello, e i due sembrano essere molto presi da questo rapporto.

Uomini e Donne Anticipazioni: Andrea Nicole bacia Ciprian

Archiviato lo schiaffo, si passa ai protagonisti del Trono Classico. Andrea Nicole esce nuovamente in esterna con Ciprian e tra loro scatta il bacio. Nonostante la complicità dimostrata, lo Sperti nutre seri dubbi sulla sincerità del corteggiatore. Secondo Gianni, infatti, Ciprian sta recitando un copione e ha baciato Andrea Nicole solo perché, la settimana prima, Armando Incarnato gli aveva consigliato di farlo. Il tronista Matteo, nel frattempo, ha portato in esterna Noemi e ha ammesso di essersi trovato molto bene con lei. Mentre la discussa corteggiatrice Maria non si è presentata in Puntata, la tronista Roberta è uscita con Samuele ma tra loro sembra mancare la giusta chimica.

