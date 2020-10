Uomini e Donne, Anticipazioni: Valentina Autiero trova l'amore e lascia il Dating Show

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che Valentina Autiero lascerà il dating show di Maria De Filippi con Germano Avolio. La dama del Trono Over ha trovato l'amore?

Finalmente Valentina Autiero ha trovato l’amore a Uomini e Donne. Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi ci rivelano che la dama del Trono Over, sostenuta dalla presentatrice, accetterà di lasciare lo studio con il cavaliere Germano Avolio.

Uomini e Donne, Valentina Autiero lascia il dating show

Valentina Autiero è una delle dame più amate di Uomini e Donne. La protagonista del Trono Over sorprende sempre con il suo carattere fumantino, che si alterna a momenti di estrema fragilità ed emotività. Negli anni, Valentina ha sempre lamentato il fatto che nessun cavaliere sembrasse pronto a impegnarsi seriamente e che le sue conoscenze non andavano mai oltre. Ora, finalmente, la Autiero potrebbe aver trovato l’amore con il cavaliere Germano.

Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, infatti, ci rivelano che Valentina accetterà di lasciare lo studio con il suo spasimante, per vivere lontano dalle telecamere questa relazione. Nelle ultime puntate, la Autiero si è scontrata con Aurora Tropea, che l’ha accusata di frenare Germano per non essere costretta a lasciare Uomini e Donne, costatazione che ha molto infastidito Germano.

Valentina Autiero e Germano lasciano Uomini e Donne: le Anticipazioni

Durante le ultime registrazioni, Germano ha confessato di non provare ancora un vero e proprio sentimento d’amore, ma di essere felice per la chimica che si è instaurata con Valentina. La dama, tuttavia, è apparsa profondamente delusa dalla rivelazione, tanto da lasciare lo studio in lacrime. Dopo che Germano si è precipitato dietro le quinte per chiarire le sue intenzioni, la coppia è rientrata e il cavaliere ha annunciato di aver preso la decisione di lasciare il Trono Over con Valentina.

La Autiero, confusa, è stata aiutata dalla De Filippi che le ha consigliato di concedere una chance a Germano, dal momento che è normale che non si possa ancora parlare di innamoramento. Così, secondo quanto anticipato, la coppia è uscita insieme dal dating show. Nel frattempo, Tina ha fatto scoppiare il lacrime Gemma Galgani, che ha detto basta, e i tronisti hanno approfondito la conoscenza di alcune corteggiatrici arrivano a scambiarsi anche qualche bacio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.