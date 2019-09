Uomini e Donne, anticipazioni trono over: la scenata di gelosia di Riccardo nei confronti di Ida

Gossip TV

Il nuovo appuntamento con le dame i cavalieri del dating show di Maria De Filippi.

Sabato 14 settembre 2019, si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento con le dame e i cavalieri diffuse dal 'Vicolo delle News'.

Gemma Galgani è uscita con tre cavalieri: JeanPierre, Gianfranco e Franco. La serata con quest'ultimo non è stata positivamente e la dama interrompe la conoscenza con lui. Anna Tedesco accusa JeanPierre di mentire sull'interesse che nutre per Gemma ma lui nega. La Tedesco torna al centro delle polemiche in quanto confessa di aver visto Giorgio Manetti in un locale. Gianni Sperti torna su vecchie e note questioni e ribadisce, ancora una volta, che il rapporto tra Anna e Giorgio non sia del tutto chiaro. Al centro dello studio, si posizionano Valentina F., Ida, Veronica, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e il nuovo cavaliere Ivan. Valentina si è vista con Armando ma in puntata litigano animatamente e decidono di chiudere la loro frequentazione.

Incarnato ammette di essere interessato alla Platano e di averle chiesto di uscire, ma lei, in più di un'occasione ha rifiutato non sentendosi ancora pronta. Ida sente anche Ivan che ammette di essere interessato alla dama rispettando il momento non facile che sta vivendo. Riccardo mostra un'evidente gelosia nei confronti della sua ex soprattutto per la conoscenza con Armando e la dama bresciana, vendendo l'atteggiamento di Riccardo ambiguo e ancora una volta non chiaro, scoppia a piangere. Veronica invita il Guarnieri a comportarsi in maniera più rispettosa nei confronti di Ida perché il suo atteggiamento possessivo le impedisce di andare avanti.

Al centro dello studio, si accomoda Pamela che sta iniziato una conoscenza con Enzo. Il cavaliere si mostra frenato e in puntata ammetterà che in realtà ha ancora delle frequentazioni estive che non ha interrotto del tutto. Questa confessione turba Pamela che manifesta subito malumore e dubbi. Anche Enzo ammette di non fidarsi del tutto della Barretta perché, quest'ultima, pare abbia manifestato un interesse a partecipare al Gf Vip. Barbara De Santi è uscita con Stefano ma confessa di essere attratta dal cavaliere solo mentalmente e non fisicamente.

Oggi, 16 settembre 2019, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. L'appuntamento, come sempre, è per le 14.45 su Canale 5.