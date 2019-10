Uomini e Donne, anticipazioni trono over: la resa di Riccardo

Gossip TV

Oggi in onda la seconda parte del trono over, la decisione di Ida e la resa del cavaliere pugliese.

Oggi, martedì 22 ottobre 2019, andrà in onda la seconda parte del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, abbiamo assistito al lungo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano dopo la lettera nella quale il cavaliere pugliese ha confessato di amarla ancora, dopo un anno dalla loro rottura. I due hanno raccontato di aver trascorso alcun giorni insieme e, con non poco stupore, la dama bresciana ha confessato di non provare più gli stessi sentimenti per lui. In studio si cerca di comprendere il motivo di questa sorprendente confessione di Ida forse trattenuta dalla paura di soffrire ancora.

Nell'appuntamento odierno, di fronte alla presa di coscienza di Ida, Riccardo deciderà di salutare tutti e andar via prima di regalare in lacrime una rosa rossa alla Platano. Poco dopo, sopraffatta dall'emozione, anche la dama chiederà di uscire momentaneamente dallo studio. I colpi di scena tra il cavaliere e la dama non sono finiti. La prossima settimana ci saranno infatti nuovi e sorprendenti sviluppi.

L'appuntamento con la seconda parte del trono over di Uomini e Donne, ci aspetta alle 14.45 su Canale 5.