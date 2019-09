Uomini e Donne, anticipazioni trono over: la prima puntata

Gossip TV

Primo appuntamento con le dame i cavalieri della nuova stagione del dating show.

Venerdì 30 agosto 2019, si è registrata la prima puntata della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. Tanti i volti già noti che sono tornati nei rispettivi parterre: Armando Incarnato, Stefano Torrese e Riccardo Guarnieri. In quello femminile, Gemma Galgani, Ida Platano, Noel Formica, Anna, Valentina Autiero, Pamela Barretta e Barbara De Santi.

Ospiti della prima puntata, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, David Scarantino e Cristina Incorvaia, recenti protagonisti della sesta edizione di Temptation Island. Come riportato dal Vicolo delle News, il primo appuntamento con le dame e i cavalieri si apre con un filmato di Gemma e della sua estate. La dama torinese si è rilassata e divertita tra balli, canti, arrampicate e attività ludiche varie. Gemma si dedica subito a nuove conoscenze e per lei si presentano Pippo e Crispino. La Galgani come di consueto, si scontra con la sua acerrima nemica Tina.

La storia d'amore tra Sossio e Ursula procede a gonfie vele e l'ex dama annuncia che la loro bambina nascerà intorno alla metà di ottobre. Stefano e Noel si stanno frequentando ufficialmente e il loro arrivo in studio accende l'ira dell'ex fidanzata Pamela che accusa Stefano di essere stato un bugiardo e infedele.

Ida annuncia una nuova frequentazione, quella con Andrea Filomena, l’ex fidanzato di Jessica Battistello con cui ha partecipato a Temptation Island 6. Toni accesissimi anche per David e Cristina. La coppia, dopo la partecipazione al reality delle tentazioni, ha ufficializzato la rottura e la dama riporta alcuni episodi in cui l'ex cavaliere si è mostrato particolarmente offensivo. La Incorvaia riferisce, tra lo stupore generale, alcuni epiteti che le sono stati rivolti da David. Tra i due nasce un scontro durissimo tanto che Maria li invita a continuare a discutere fuori dallo studio.

L'appuntamento con la prima puntata del trono over di Uomini e Donne, ci aspetta lunedì 9 settembre alle 14.45 su Canale 5.