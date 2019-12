Uomini e Donne, anticipazioni trono over, Juan Luis: "Scendo nell'arena e combatterò"

Gossip TV

Il cavaliere pronto per le nuove registrazioni del dating show.

Oggi, venerdì 27 dicembre 2019 si registreranno le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. C'è molta attesa per le anticipazioni perché, almeno stando alle ultime notizie circolate sul web, Gemma Galgani non ha passato le festività in compagnia del suo Juan Luis come invece era auspicabile per la dama torinese. Il giorno di Natale Gemma lo ha passato in compagnia della sua amica Ida e in giro per nella sua Torino adibita per le feste. Ieri, il cavaliere venezuelano ha postato un video nel quale ha annunciato il suo arrivo a Roma pronto per le nuove registrazioni.

"Mi sto preparando per l’evento di domani – ha dichiarato cavaliere – Mi sento quasi un gladiatore… Devo scendere nell’arena… nell’arena dei leoni! Però io combatterò… combatterò perché sono una persona per bene e so quello che voglio dalla vita. Almeno per quanto riguarda i sentimenti. Per il resto non si sa"., parole certamente criptiche ma che confermerebbero la decisione del bel dentista venezuelano di non aver trascorso le feste in compagnia di Gemma. Per la dama torinese saranno stati giorni difficili e oggi, con molta probabilità, si preannuncia un'altra doccia fredda nel corso delle registrazioni.