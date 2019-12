Uomini e Donne anticipazioni trono over: Juan Luis lascia il programma, la scelta di Gemma

Gossip TV

Tanti colpi di scena nella nuova registrazione del dating show.

Venerdì 27 dicembre 2019, è è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, che ha regalato numerosi e inaspettati colpi di scena tra i protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni del trono over

Maria inizia la registrazione del trono over mandando in onda il video della scorsa puntata dove Juan Luis lascia Gemma che si lascia andare a un lungo sfogo. Si torna in studio e la dama torinese racconta che lei non ne vuole più sapere del cavaliere perché si sente presa in giro. Entra Ciano che incolpa la Galgani, la quale lo accusa poi di essere sceso soltanto per una scommessa. L'uomo nega tutto ma nessuno crede più alle sue parole. Anche Tina Cipollari lo attacca e difende inaspettatamente la sua storica rivale. Dopo l'addio di Gemma, Juan Luis chiede di poter conoscere Aurora che però rifiuta. La padrona di casa allora invita l'uomo a lasciare definitivamente il programma. Intanto Valentina Autiero chiude con Erik.

Spazio poi a Barbara che racconta di essere uscita con due nuovi corteggiatori ma entrambi non la convincono. Interviene Armando che le chiede: "Tu mi baceresti?". Lei rispondo di no ma il cavaliere partenopea le lascia il suo numero dicendo che da una amicizia può nascere qualcosa di più. Maria invita a entrare Jean Pierre con Antonella e Aurora e la redazione del dating show fa notare che quest'ultima ha regalato dei fiori all'uomo e lui ha dato gli stessi fiori ad Antonella come regalo di compleanno sotto consiglio di Aurora stessa. In studio scoppia il caos. Entrano infine Pamela ed Enzo che stanno ancora insieme. Lui le ha regalato delle rose con una lettera e si sono baciati.

Vi ricordiamo che Uomini e Donne tornerà in onda a partire dal prossimo 7 gennaio 2020, sempre alle 14.45 su Canale 5.