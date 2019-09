Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Ida Platano e Andrea Filomena, nuova coppia

Gossip TV

Ci sarebbe del tenero tra dama bresciana e l'ex fidanzato di Jessica Battistello che si stanno frequentando da un mese.

Nel corso della prima registrazione del trono over di Uomini e Donne, è tornata a sedersi nel parterre del datin show la bella dama bresciana, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, Ida Platano. Il ritorno della dama era stato annunciato già a maggio, quando la 38enne parrucchiera di Bagnolo Mella ha messo la parola fine alla lunga e travagliata relazione con Guarnieri. Il cavaliere pugliese aveva chiesto alla redazione di ricontattare Ida dopo diversi mesi della loro rottura ma il la fiamma del ritorno si è affievolita nel giro di pochi giorni. Riccardo è apparso, sin da subito, poco determinato nella riconquista e Ida ha accotonato quelle poche speranze che nutriva nel ritrovare la felicità di un tempo accanto al bel cavaliere.

Dopo circa tre mesi, si sono presentati entrambi alla prima puntata dell'over ma, contrariamente a quanto si potesse presumere, mentre Riccardo ha annunciato di essere ancora single, Ida ha confessato invece di sentirsi, oramai da un mese, con Andrea Filomena, l'"innnamoratissimo" ex fidanzato di Jessica Battistello con cui ha partecipato alla recente edizione di Temptation Island. Il reality delle tentazioni si è concluso amaramente per l'hairstylist milanese dagli occhi di ghiaccio: Andrea infatti, dopo ben tre anni di relazione, ha detto addio a Jessica che nel Resort si era invaghita del single Alessandro Zarino (annunciato come il nuovo tronista della stagione).

La delusione per la fine della relazione con Jessica pare già archiviata e ora Andrea sta provando a conquistare il cuore della bella Platano.