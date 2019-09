Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Ida Platano bacia Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri sconvolto

Gossip TV

Nuova scoppiettante registrazione dedicata alle dame e ai cavalieri del dating show.

Ieri, martedì 24 settembre 2019, sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne

La nuova registrazione del trono over inizia con Gemma che, dopo la scorsa puntata, ha raggiunto in lacrime JeanPierre che le ha confessato di vederla solo come un’amica. Gianfranco, che si risente del fatto che lei sembra molto presa da JeanPierre, decide di chiudere la conoscenza con la dama di Torino. La Galgani, dispiaciuta, prova a riprendersi la sua attenzione. Per il cavaliere arrivano tre donne che vorrebbero corteggiarlo, ma lui le rifiuta tutte perché non gli piacciono. Armando si siede al centro dello studio insieme a Veronica e Ida. Con quest'ultima sono usciti e si sono scambiati anche un bacio. Veronica, disillusa, torna al suo posto. Riccardo rimane sconvolto dal bacio tra i due. In studio arriva poi una ragazza per Incarnato ma lui la rifiuta perché vuole continuare la conoscenza con la Platano. Pamela balla di continuo con Enzo. I due si toccano, si prendono per mano, si guardano intensamente. Guarnieri invece, forse per ripicca, non fa altro che ballare con Valentina F.

La puntata si conclude con la sfilata che riprende dall’altra volta quando Anna sfidava e vinceva sulla Galgani. Tra le due continua la diatriba registrata la volta scorsa e legata all’argomento Giorgio Manetti. La Tedesco insinua che lui non ha voluto Gemma ma non per colpa sua. Gianni, che non comprende come riesca ancora fuori il nome del toscano, decide di raccontare un episodio curioso: un giorno che Anna e Paolo hanno preso il taxi insieme, il conducente ha detto: “strano che oggi è con questo signore, di solito il taxi lo prende sempre accompagnata con l’altro” (riferito al gabbiano). Si torna poi alla sfilata. Il tema è: “I jeans stanno bene solo a me“. Vince la Barretta.

Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.