Uomini e Donne anticipazioni trono over: Ida e Riccardo di nuovo in crisi, la dama disperata torna nel parterre

Nuova scoppiettante registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Ieri, giovedì 30 gennaio 2020, sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Una registrazione ricca di colpi di scena che ha visto il ritorno nel dating show di Ida Platano.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con Gemma ed Emanuele. I due raccontano di essersi visti e scambiati ben tre baci, ma uno di questi è stato troppo “umido” e lei non ha gradito molto. Tina Cipollari prende parola e rivela che la dama torinese in realtà è interessata solo al sesso e a nient’altro. Alla fine la donna decide di chiudere la frequentazione con l'uomo e tutti le danno contro in studio. Antonella ne approfitta per ballare con lui. La storica opinionista del dating show, intanto, lancia un appello importante a tutti gli ex della Galgani: che vengano in studio la prossima volta per testimoniare come è stata la loro relazione con lei.

Simonetta al centro dello studio dichiara di essere uscita con Marcello. Tutti sono stupiti, soprattutto Gianni Sperti che non capisce cosa ci trovi in lui visto che finora non lo ha mai calcolato Interviene anche Samuel e Valentina che attaccano Simonetta.Veronica conosce un nuovo cavaliere e i due opinionisti rimangono molto colpiti da lui per la sua genuinità e dalla sua storia. Spazio poi a Romolo e Fernanda. Olga ancora piccata per la storia andata male, interviene e pretende anche delle scuse da lui. Interviene anche Mirandache difende Olga e attacca pesantemente il cavaliere. Ovviamente lui nega e si rifiuta di scusarsi.

Si passa alla sfilata. In studio torna Ida e, naturalmente, tutti le chiedono come prosegue la storia con Riccardo. Stando alle anticipazioni del trono over, la dama bresciana confessa di non volerne parlare, ma non riesce a trattenere le lacrime. La Platano non parla di crisi, non conferma la rottura ma continua a piangere disperata. Ricordiamo che i due erano usciti insieme dal programma, dopo la proposta di matrimonio di lui a cui la donna aveva dato una risposta piuttosto cauta. Cosa sarà successo alla coppia?

Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.