Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma e la "fredda" esterna con Juan Luis

Polemiche in studio per il mancato bacio del cavaliere.

Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, assisteremo oggi alla prima parte del trono over di Uomini e Donne.

Dalle anticipazioni, diffuse dal 'Vicolo delle News', ci aspetta un'esterna molto intima tra Gemma e l'affascinante cavaliere venezuelano, Juan Luis. I due sono nella casona e insieme guardano un film romantico che farà commuovere entrambi. Il cavaliere confessa a Gemma di essere alla ricerca della sua anima gemella ma di non averla ancora trovata. Non mancano dolci effusioni e baci stampo ma in studio si discuterà proprio del comportamento del cavaliere che appare restio a concedere un bacio più passionale alla dama torinese.

Juan Luis spiega di non essere ancora pronto e che oltre l'attrazione fisica ha bisogno di quella mentale per poter lasciarsi andare. Tina accuserà quindi Gemma di essere interessata solo ad un bisogno carnale e nient'altro. L'opinionista si concederà un ballo con lui suscitando la gelosia di gemma. E c'è di più, il cavaliere riceverà dei fiori in camerino accompagnati da biglietto anonimo. A fare la corte a Juan Luis ci sono diverse dame e questo naturalmente indisporrà la Galgani.