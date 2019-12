Uomini e Donne, anticipazioni trono over, colpo di scena: Riccardo chiede a Ida di sposarlo ma lei...

Gossip TV

Il cavaliere pugliese dona un anello alla dama bresciana.

Sabato 30 novembre 2019, si sono registrare le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Come anticipato dal 'Vicolo delle News', c'è stato un incredibile colpo di scena. Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di sposarlo. Alla fine della scorsa puntata, Ida e Riccardo si sono mandati a quel paese, lasciandosi molto male. I due però si sono sentiti durante la settimana e hanno avuto modo di chiarirsi. Il cavaliere pugliese ha trascorso anche qualche giorno a Brescia e le cose sembravano procedere per il meglio. Maria chiama Ida e lei si accomoda al centro dello studio. La dama bresciana confessa di voler chiudere con Riccardo perché non prova più gli stessi sentimenti.

In studio scende il gelo e la stessa padrona di casa, informata su ciò che sarebbe dovuto accadere, si mostra sorpresa e incerta sul da farsi. Entra quindi Riccardo e appare molto dispiaciuto. Si mostra incredulo nel sentire le parole di Ida perché nei giorni scorsi c'erano stati anche avvicinamenti fisici tra loro. Maria De Filippi sprona Riccardo a fare ciò che aveva deciso e, a quel punto, il cavaliere pugliese afferma di voler comunque tentare tutto essendo veramente innamorato e non vuole perderla per nessuna ragione.

Riccardo chiede scusa per tutti gli errori che ha commesso e tira fuori l'anello chiedendo ad Ida di sposarlo. La Platano rimane attonita, Maria chiede se vogliono ballare e decidono di concedersi un ballo stretti stretti sulle note di "E poi ti penti" di Alberto Urso. Durante il ballo lui la prende in braccio e la porta dietro le quinte.

La decisione di Ida lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con il trono over.