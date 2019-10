Gossip TV

Un'ex coppia molto nota si è ricongiunta.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di ieri, martedì 1 ottobre, come riportato dal 'Vicolo delle News', un'ex coppia molto nota, dopo mesi di incertezze, pianti e dubbi, è riuscita a ritrovarsi. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, a distanza di un anno, sono riusciti finalmente a mettere da parte tutte le incomprensioni e ricominciare la loro storia d'amore.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: clamoroso colpo di scena Riccardo e Ida di nuovo insieme

Al centro dello studio si siede Armando Incarnato per raccontare come sta proseguendo la conoscenza con Ida ma, proprio in quel momento, interviene Riccardo che interrompe il cavaliere partenopeo per leggere una lettera alla bella dama bresciana. Nella missiva, Riccardo ammette parte delle sue colpe e dichiara che Ida è ancora la donna più importante della sua vita e che non ha mai smesso di amarla. La Platano si commuove e ballano insieme emozionati. Dopo un anno di tribolazioni da parte del cavaliere pugliese, le nuove frequentazioni di Ida gli hanno finalmente fatto aprire gli occhi e, soprattutto, il suo cuore. La coppia con tutta probabilità, lascerà il programma per viversi il loro amore ritrovato fuori dagli studi.