Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: primi accesi scontri per i tronisti, interviene Maria De Filippi

Ospiti in studio Filippo Bisciglia e alcune coppie dell’ultima edizione di Temptation Island.

Ieri, giovedì 29 agosto 2019, è stata registrata la prima puntata del trono classico di Uomini e Donne che ha visto la presentazione ufficiale dei quattro tronisti della nuova stagione del dating show: Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche. Ospiti in studio Filippo Bisciglia e alcune coppie della sesta edizione di Temptation Island.

La registrazione della prima puntata del trono classico di Uomini e Donne

La prima registrazione di Uomini e Donne si è aperta con Maria De Filippi che ha invitato ad entrare Filippo. Entrata la prima tronista, Sara, la conduttrice manda in onda il suo video di presentazione. Poi è il turno di Alessandro. Lui è un volto già noto al pubblico di Canale 5 visto che è stato il tentatore di Jessica Battistello nell'ultima edizione di Temptation Island. Lui ha un passato complicato avendo vissuto in riformatorio a 12 anni. Direttamente dal docu-reality delle tentazioni hanno fatto il loro ingresso Katia Fanelli e Vittorio Collina. Tra i due sono volate parole molto forti. È arrivata anche la single Vanessa Cinelli che ha rivelato di aver iniziato una relazione con l'ex fidanzato della bionda fotonica, che era visibilmente provata. Alla fine si sono salutati e abbracciati.

La De Filippi ha presentato poi gli altri due tronisti Giulia e Giulio, di cui è stato mostrato uno spezzone della non scelta di Giulia Cavaglià. Immagini che ancora infastidiscono il ragazzo perché ci ha investito tanto, ma ha rivelato di essere carico per questa nuova avventura. La Quattrociocche invece è apparsa completamente diversa dalle troniste delle passate edizioni. Maria ha chiesto alle due ragazze di scegliere qualche corteggiatore da far presentare e ha poi invitato ad entrare Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. I due dopo il falò di confronto finale si sono risentiti e hanno provato a riavvicinarsi, ma alla fine hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia d'amore. In studio era presente anche il tentatore Javier Martinez, che ha detto di non volersi intromettere tra i due, si è soltanto scusato con il romano per averlo insultato nel villaggio.

Raselli, che era nel reality insieme a Javier, è stato protagonista di un confronto molto acceso con Massimo. A placare gli animi ci ha pensato la padrona di casa. Alla fine il romano e l’ex tentatore si sono stretti la mano. Ma le sorprese non sono finite perchè Colantoni, prima di abbandonare la trasmissione, ha annunciato di essersi fidanzato con la single Sonia Onelli.

L'appuntamento è per lunedì 9 settembre 2019, alle 14.45 su Canale 5 con la prima puntata di Uomini e Donne.