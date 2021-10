Uomini e Donne, Anticipazioni: Tina Cipollari perde il controllo, Gemma Galgani umiliata

Gossip TV

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5, ci rivelano che Tina Cipollari farà un gesto shock contro Gemma Galgani.

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5, assisteremo ad un déjà vu clamoroso che riguarda Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni, infatti, rivelano che la Galgani riceverà un secchio d’acqua in piena faccia, lanciato proprio dalla verace opinionista romana. Per quanto riguarda il trono classico, invece, sembra che Maria De Filippi non abbia ancora trovato un sostituto per Joele Milan, il tronista cacciato dallo studio per aver provato ad ingannare la redazione.

Uomini e Donne, Tina Cipollari esagera con Gemma Galgani

Nel corso degli anni, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno discusso un numero spropositato di volte, organizzando scherzi e siparietti che hanno dato vita a diversi scontri. Uno dei capitoli più trash nella storia di Uomini e Donne rimane, ancora oggi, la secchiata d’acqua gelata che l’opinionista lanciò alla Galgani, comodamente seduta nel parterre femminile del Trono Over, ignara delle intenzioni della Cipollari.

Stando alle Anticipazioni, diffuse da Blastingnews, nel corso delle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, Tina avrebbe deciso di replicare il gesto. Dopo la prima sfilata della stagione, che di certo avrà visto la Galgani alle prese con qualche mirabolante interpretazione, la Cipollari ha perso le staffe e si è presentata con al seguito un secchio pieno d’acqua, che ha rovesciato tutto sulla dama torinese.

Quale sarà stata la reazione della Galgani? Nelle ultime settimane, le due protagoniste di Uomini e Donne si sono scontrate sempre più duramente, e Gemma è certa che la sua sfortuna in amore sia dovuta anche al modo in cui Tina condiziona i cavalieri, che scendono a corteggiarla. Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo la cacciata del tronista Joele Milan commentata anche da Ilaria, la De Filippi non avrebbe ancora trovato un degno sostituto.

