Uomini e Donne Anticipazioni: Tina Cipollari lascia, Gemma Galgani cotta di Nicola

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni della nuova registrazione delle Puntate di Uomini e Donne. Ancora assente ingiustificata Tina Cipollari, che inizia ad allarmare i fan: che cosa è successo all’amata opinionista romana da costringerla lontano dallo studio di Maria De Filippi così a lungo? Gemma Galgani, approfittando dell’assenza della sua rivale, continua a corteggiare Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere, tuttavia, è molto chiaro: non può dare alla dama torinese più di un’amicizia.

Anticipazioni Uomini e Donne: mistero sull’assenza di Tina Cipollari

Domenica 10 aprile 2021 si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi riserva nuove sorprese ai telespettatori, stando alle Anticipazioni divulgate da Blastingnews. In studio si accomodano i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, e tutti notano l’assenza di Tina Cipollari. La verace opinionista romana manca all’appello ormai da diverso tempo e i fan sono piuttosto allarmati. La presentatrice non fa alcun cenno sull’assenza della Cipollari, mentre sul Web si scatenato le ipotesi più assurde. Tina ha lasciato per sempre il programma? È inconsueto assistere all’assenza prolungata dall’opinionista, cuore pulsante di Uomini e Donne, soprattutto dal momento che lei continua a non rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Dal momento che le registrazioni avvengono nel weekend, non è escluso che Tina si sia presa una lunga pausa per dedicarsi alla famiglia, soprattutto in un periodo storico incerto come quello che stiamo vivendo.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani ci prova con Nicola

Grande protagonista della Puntata è Gemma Galgani, la discussa dama del Trono Over. Da quando Nicola Vivarelli è tornato a far parte del parterre maschile, la torinese sembra voler riallacciare il rapporto con il giovanissimo cavaliere. Tra loro c’è stata una breve liaison, che lasciò l’amaro in bocca alla Galgani. Se nel corso delle prime registrazioni, Gemma sembrava ancora molto offesa dal comportamento di Nicola, ora la Galgani vuole ottenere una seconda possibilità. Il Vivarelli, dal canto suo, ha messo in chiaro di non poterle offrire nulla di più che una bella amicizia ma Gemma è decisa a sfoderare tutte le sue armi di seduzione. Nel frattempo, la tronista Samantha Curcio è molto presa dalla conoscenza con Bohdan. Lui, ex volto di Temptation Island, sta abbattendo i muri della protagonista del Trono Classico, che si sente sempre più vicina al corteggiatore con grande delusione di Alessio Ceniccola.

