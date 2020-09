Uomini e Donne, Anticipazioni: Sirius volta pagina dopo Gemma Galgani, il tronista Davide fa una scelta

Gossip TV

Le Anticipazioni della nuova Puntata di Uomini e Donne ci rivelano che Sirius è uscito con una nuova dama, mentre il tronista Davide fa una scelta sulle sue corteggiatrici.

Oggi, mercoledì 30 settembre 2020, ci aspetta una nuova Puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio dell’amato dating show di Maria De Filippi, Sirius racconta di essere uscito con una nuova dama, dopo aver voltato pagina con Gemma Galgani. Per il Trono Classico, invece, dopo lo scontro tra Gianluca e Armando per Lucrezia, si passerà alle ultime esterne di Davide Donadei e a quelle di Jessica Antonini.

Uomini e Donne, Anticipazioni: la tronista Jessica si fa un tatuaggio per Davide

Uomini e Donne torna con una nuova, imprendibile, Puntata. Le Anticipazioni sull’amato dating show di Canale 5 ci rivelano che il nuovo appuntamento si aprirà sulla discussione tra il tronista Gianluca, il cavaliere Armando e la bella corteggiatrice Lucrezia. Quest’ultima si trova tra due fuochi e non ha ancora preso una decisione: corteggiare il De Matteis oppure conoscere meglio l'Incarnato? Stanco dell’indecisione della corteggiatrice, il tronista porrà un ultimatum, provocando la forte reazione del cavaliere partenopeo.

Si passa poi alla tronista Jessica e al corteggiatore Davide Lo Russo. Tra loro c’è una complicità eclatante che suscita molti dubbi del pubblico. Il corteggiatore fa un gesto inaspettato portando Jessica da un tatuatore con il disegno di una rana fatta da lui. Lei, in tutta risposta, decide di fare il tattoo e in studio scoppia la polemica. Nel frattempo, il tronista Davide Donadei ha portato in esterna Selene e Sofia. La giovane corteggiatrice è scoppiata in lacrime durante l’incontro con il bellissimo tronista cosa che, se in un primo momento ha infastidito non poco Davide, poi lo ha portato a riflettere sulla spontaneità di Sofia. Il Donadei confessa di avere una preferenza per la dolce corteggiatrice, che surclassa così la rivale.

Novità anche perSirius. Il giovane cavaliere, approdato al Trono Over per corteggiare Gemma Galgani e poi scaricato dalla dama torinese, sembra essere intenzionato a voltare pagina. Sirius, infatti, è uscito con Veronica che sta conoscendo anche Moreno. Quest’ultimo non prenderà affatto bene la notizia e attaccherà la dama in modo molto forte. Veronica, stanca delle pretese di Moreno, deciderà di continuare a conoscere solamente Nicola, che nel frattempo potrebbe imbattersi nell’ira di Gemma. La Galgani, infatti, nonostante continui il suo percorso trova sempre modo di punzecchiarlo.

Uomini e Donne ci aspetta oggi, mercoledì 30 settembre 2020, alle 14.45 su Canale 5.