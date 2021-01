Uomini e Donne, Anticipazioni: scontro di fuoco tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, la decisione di Gemma Galgani

Gossip TV

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, mercoledì 13 gennaio 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Riflettori puntati su Armando Incarnato e Aurora Tropea che, stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, si sono resi protagonisti di un'accesa lite in studio.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Maria De Filippi apre la nuova registrazione di Uomini e Donne con Gemma Galgani e Maurizio Guerci, che dopo la puntata di ieri si è avvicinato per confortarla. Chiamato al centro dello studio, però, il cavaliere rivela di non avere nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con la dama di Torino. Quest'ultima si dice convinta che lui abbia voluto chiudere la loro conoscenza a causa di pressioni esterne, ma lui nega. Alla fine, Gemma decide di scambiarsi il numero con un cavaliere di nome Maurizio e un altro molto più giovane di lei di nome Gianluca.

Spazio poi ad Armando. Il cavaliere partenopeo, che è uscito con Nicole, rivela ai presenti in studio di aver trovato una lettera in camerino che si scopre essere di Valentina. La donna ha deciso di scrivergli per dimostrargli che non è una donna facile, anche se ha avuto intimità con ben due protagonisti del parterre over di Uomini e Donne. Armando, però, afferma di non apprezzare il modo di fare di lei facendo infuriare Gianni Sperti. Non solo. In studio scoppia una discussione tra Aurora e Armando, che l’accusa di essere la talpa di una pagina che tempo fa aveva fatto un articolo su lui e Veronica. Tanto è vero che, quando viene chiesto alla dama di mostrare il cellulare, lei esce ma non rientra più in puntata. Le anticipazioni parlano di una lite furibonda tra i due.

Si passa poi al trono classico con Davide Donadei che ha deciso di vedere Beatrice Buonocore. I due sono stati tutto il tempo ad abbracciarsi e baciarsi con la mascherina. Alla fine, il tronista chiede di spegnere le telecamere per baciarla davvero e capire se i suoi sentimenti sono cambiati. Chiara Rabbi reagisce malissimo e scoppia a piangere. Una reazione che però viene apprezzata dal tronista, che rivela di non essere ancora pronto per scegliere. Si cambia registro e si parla del trono di Sophie Codegoni. Giorgio non si presenta in studio e Matteo si dice contento di ciò. Sophie rivela di essere interessata davvero a Giorgio e per questo lo andrà a riprendere. Matteo accetta ma le fa notare che sa che a lei piacciono queste reazioni ‘esagerate'.

