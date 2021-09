Uomini e Donne, Anticipazioni: scatta il bacio tra Ida Platano e un cavaliere!

Gossip TV

Ida Platano è la protagonista delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Ecco cosa si svelano le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi.

Arrivano nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale5 a partire da lunedì 13 settembre 2021. Protagonista delle nuove registrazioni sarà Ida Platano, alle prese con la conoscenza del cavaliere Marcello, che sembra aver attirato l’attenzione della protagonista di Trono Over. Guai per Gemma Galgani, ancora senza pretendenti, e per i tronisti Matteo Fioravanti e Joele Milan, che si contendono la stessa corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne: è guerra tra i tronisti Matteo e Joele

In attesa della messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne su Canale5, arrivano anticipazioni bollenti sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Dopo aver affrontato le critiche di Tina Cipollari sulla scelta di rivolgersi al chirurgo plastico per rifare il seno, Gemma Galgani rimane sola in studio e per lei non c’è nessun nuovo cavaliere. Come fa sapere Ilvicolodellenews, questo fatto porterà ad un nuovo scontro tra Tina e Gemma, dal momento che l’opinionista non perderà occasione per punzecchiare la dama torinese.

Nel frattempo, Ida Platano è uscita con Marcello che sembra piacerle davvero molto. Dopo le delusioni amorose degli ultimi anni, la Platano è pronta per un nuovo amore e il cavaliere ha tutte le carte in regola per conquistarla. Ida rivela di aver trascorso una bellissima serata in albergo, più precisamente nella sua stanza, insieme a Marcello e che tra loro è scattato un bacio. La dama, tuttavia, non può nascondere la delusione che ha provato quando Marcello si è addormentato senza dare una degna conclusione alla serata, dimostrandole scarso interesse. Il cavaliere ha spiegato di essersi addormentato poiché molto stanco e ha promesso a Ida che le dimostrerà tutto il suo interesse.

Passando al Trono Classico, troviamo Joele Milan e Matteo Fioravanti in contrasto per una corteggiatrice, che continua a frequentare entrambi nonostante abbia espresso il suo interesse per il romano. Furioso per l’atteggiamento della ragazza, Matteo decide di chiudere la conoscenza. Tocca poi a Gianni Sperti e Stefano prendere il centro del palco con uno scontro durissimo. Quando Stefano parla male di una delle dame che ha iniziato a frequentare, arrivando a sciorinare dettagli intimi sulla donna, lo Sperti interviene e critica il cavaliere per il suo atteggiamento maleducato e poco elegante.

