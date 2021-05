Uomini e Donne, anticipazioni: Samantha Curcio ha scelto

Gossip TV

Oggi si è concluso il percorso sul trono della 30enne campana.

Pochi minuti fa si sono concluse le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dal profilo Instagram 'Uominiedonneclassicoeover'.

Uomini e Donne, la scelta di Samantha Curcio

Samantha Curcio, la tronista "curvy" campana ha scelto il corteggiatore romano Alessio ;Ceniccola, preferendolo al rivale Bohdan Beyba. A sorpresa dunque, si conclude il percorso della 30enne originaria di Sapri. Stando alle anticipazioni diffuse ieri, anche Giacomo Czerny ha dichiarato di essere vicino alla scelta.

In puntata sono stati ospiti Riccardo GuarnieriRoberta Di Padua in seguito alle dichiarazioni che la coppia ha rilasciato al settimanale di Uomini e Donne. La coppia del trono over pare stia attraversando un momento difficile e i due sono tornati in studio per confrontarsi. Riccardo ha dichiarato di sentire Roberta distante mentre, quest'ultima ha confessato di vivere un periodo non facile e che a volte i sentimenti non bastano per far funzionare una relazione. È tutto un po’ più freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni, come prima, e ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. Credo che l'amore a volte non basti. C’é stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall‘altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti", ha dichiarato l'ex dama di Cassino.

Massimiliano Mollicone ha fatto l’esterna sia con Eugenia Rigotti che con Vanessa Spoto. Vanessa però è uscita dallo studio arrabbiata e lui l’ha rincorsa fuori.

