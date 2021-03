Uomini e Donne Anticipazioni: Samantha Curcio esce con un ex tentatore di Temptation Island, Gemma in lacrime

Gossip TV

Scopriamo le Anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne: ecco cosa è successo ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Giungono nuove Anticipazioni sulla registrazione della Puntata di Uomini e Donne, che riguardano i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Carolina si scaglia contro il tronista Giacomo, che continua a lasciarla in panchina preferendole Martina, che esce dallo studio furiosa per essere stata messa da parte nonostante la bella esterna. Gemma Galgani scopre che Roberto e Isabella hanno parlato di lei ed è molto delusa. Nicola Vivarelli prende le sue difese, attaccato dal parterre maschile, mentre la tronista Samantha Curcio accoglie alla sua corte un ex tentatore di Temptation Island.

Anticipazioni Uomini e Donne: Samantha Curcio fa discutere

La Puntata si apre con le proteste di Carolina, che accusa il tronista Giacomo Czerny di averla messa da parte nonostante le belle parole spese dopo la loro ultima esterna. Come riportato da Ilvicolodellenews, Carolina, infatti, non sopporta che Giacomo stia dando attenzioni a Martina e in studio scoppia la polemica. Il tronista accusa la corteggiatrice di voler litigare per emergere, dal momento che avrebbe potuto farglielo presente prima invece di spendere il suo tempo per difendere Eugenia, corteggiatrice di Massimiliano. I colleghi di Giacomo cercando i farlo ragionare e alla fine lui decide di ballare con Carolina, mandando su tutte le furie Martina che esce dallo studio. Mentre Giacomo rincorre la corteggiatrice dietro le quinte, per Samantha Curcio arrivano due nuovi corteggiatori. Il primo è Bohgan, ex tentatore di Temptation Island che si era fatto notare da Antonella Elia. La tronista è attaccata immediatamente da Alessio, che è stato lasciato a casa ed è infastidito da un messaggio sibillino della Curcio. Il malumore del corteggiatore è ingigantito dall’ingresso del pretendente Giulio, con cui l’esterna non è andata molto bene.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani delusa da Simone

Tocca a Gemma affrontare le sue pene d’amore. La Galgani vede un video di Simone e Isabella che parlano di lei, dove la dama critica il cavaliere per aver illuso Gemma. In studio tutti credono che la torinese si sia illusa da sola e Nicola Vivarelli accorre in sua difesa. A questo punto, Armando Incarnato accusa Nicola e Roberto di sfruttare la popolarità di Gemma per sedersi al centro dello studio, ma la dama non ascolta il partenopeo e balla con il Vivarelli. Infine, Luca racconta di essere uscito con Elisabetta e Anna Maria, con la quale tuttavia non è scattato nulla. Per il cavaliere scendono tre nuove dame, mentre Elisabetta scoppia in lacrime. Interpellata da Maria De Filippi, la dama confessa di essere delusa e amareggiata dal comportamento di Luca che non sa come giustificare la scelta di tenere una delle nuova signore scese in studio per lui.

