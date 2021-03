Uomini e Donne, Anticipazioni: Samantha Curcio esce con un cavaliere del trono over, la reazione di Armando Incarnato

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, mercoledì 3 marzo 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, Maria De Filippi ha iniziato con la sfilata del parterre femminile. Il tema? Scacco al re: sedotto e conquistato.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con la sfilata delle donne. La prima a entrare è Gemma Galgami che imita Charlize Theron nella pubblicità J’adore Dior. Una scelta fortemente criticata dall'opinionista Tina Cipollari. Ad avere la meglio è Sabina Ricci che, vestita da segretaria, fa uno spogliarello in studio. Un'esibizione definita volgare da Gianni Sperti.

Spazio poi alle vicende sentimentali di Gemma. La dama torinese rivela di voler chiudere la sua frequentazione con Cataldo che, al contrario, afferma di essere disposto anche ad abbandonare Uomini e Donne insieme a lei. Nella discussione interviene poi Maurizio che attacca Gemma. Cataldo chiede di poter restare e Gianni lo accusa di essere lì solo per visibilità. Il cavaliere allora si dice disposto a restare nel caso la torinese cambiasse idea, lei nega e lui lascia definitivamente lo studio.

Leggi anche Il tronista Massimiliano Mollicone perde le staffe a Uomini e Donne

Si passa a parlare dei protagonisti del trono classico con Massimiliano Mollicone, che è uscito con Vanessa. In studio lui si dice molto contento del fatto che lei si stia aprendo. Samantha Curcio esce con il cavaliere Gero ed entrambi si dicono interessati l’uno all’altra. In studio Armando Incarnato attacca la tronista accusandola di essere incoerente e mettendo in dubbio il suo interesse per Alessio. Lei prova a difendersi dalle accuse sostenuta anche da Gianni. Secondo l'opinionista, infatti, l'intervento del partenopeo è legato allo scontro avvenuto nelle precedenti puntate. Per Giacomo Czerny arrivano due nuove ragazze.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.