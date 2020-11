Uomini e Donne, anticipazioni: ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Gossip TV

Le anticipazioni della registrazione di sabato 14 novembre. Cosa ci aspetta nelle nuove puntate di Uomini e Donne?

Ieri, sabato 14 novembre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dal portale di Isaechia:

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Riccardo Guarnieri è tornato a frequentare Roberta di Padua. Al momento si stanno risentendo solo telefonicamente ma hanno entrambi l'intenzione di continuare a conoscersi. I due sono stati insieme circa un anno e mezzo fa per qualche settimana, prima che il cavaliere pugliese tornasse da Ida Platano. Il rapporto tra loro non finì nel migliore dei modi anzi, in molti si ricorderanno quando Roberta gli diede uno schiaffo, lasciando tutti senza parole. Furono proprio delle parole che Riccardo disse a Ida ad accendere le ire della Di Padua.

Gemma continua la frequentazione con Biagio e Maurizo e per lei è arrivato un terzo cavaliere molto giovane. Per Armando Incarnato, che continua la conoscenza con Marianna che esce anche con Gianluca, torna Lucrezia Comanducci che aveva annunciato settimane fa l'addio al dating show perché era un contesto in cui non si trovava a suo agio. In studio si è festeggiato anche il compleanno di Tina Cipollari il cui isolamento domiciliare è finito.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Per Sophie Codegoni è sceso prima Matteo chiedendo spiegazioni alla tronista sul perché non l'abbia portato in esterna. La ragazza si scusa ma ammette di aver chattato con Antonio credendo di parlare con Matteo. Entra Antonio con cui subito nascono dei battibecchi e anche la loro esterna non è andata affatto bene e i due hanno litigato. Nonostante questo, Sophie vuole continuare a conoscerlo, suscitando le perplessità di tutti gli altri corteggiatori.

Davide Donadei non ha potuto vedere Beatrice ma i due si sono parlati per via Skype. Davide ribadisce che l'interesse maggiore lo nutre proprio per Beatrice, suscitando il malcontento di di Chiara che esce dallo studio.

