Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo rifiutato da Cristina Tenuta

Ieri, domenica 19 febbraio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo Guarnieri rifiutato da Cristina

Anticipazioni trono classico:

Maria De Filippi ha annunciato che Federico Nicotera sceglierà la prossima settimana. Federico, dopo la fine della scorsa registrazione, è andato in camerino prima da Alice Barisciani e poi da Carola e ci sono state molte discussioni. Alice ha anche detto di essere sicura che lui sceglierà Carola. Carola si è dichiarata apertamente a lui scrivendogli una lettera in cui dice di amarlo e di provare dei sentimenti. Federico ha detto di essere pronto per la scelta. Alice è uscita dallo studio in lacrime quando Federico ha voluto ballare con Carola. Gianni Sperti è andata a riprenderla. L’opinionista ha spesso attaccato Carola sottolineando la differenza con Alice. Secondo Gianni quest’ultima mostrava maggiore interesse per Federico. Maria è intervenuta, affermando che ognuno ha il proprio modo per dimostrare le cose.

Lavinia Mauro ha fatto un'unica esterna con con Alessio Campoli. Il resto della registrazione è stato incentrato su Alessio Corvino. Lavinia gli ha chiesto perché non ha fatto nulla per lei a San Valentino. Corvino le ha risposto che le cose a San Valentino le fa solo alla sua ipotetica fidanzata mentre ora sono in tre.

Nel corso della registrazione, è stato presentato il nuovo tronista: Luca Daffrè.

Anticipazioni trono over:

Riccardo Guarnieri ci ha provato con Cristina Tenuta. Le ha portato dei fiori al centro studio ma lei poi ha rifiutato di instaurare una frequentazione con lui. Cristina ha ribadito che l’unica persona che le piace è Armando Incarnato. Riccardo ha insistito chiedendole almeno un caffè insieme, lei ha risposto, ferrea, di no.

