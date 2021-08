Uomini e Donne, Anticipazioni prima puntata: ecco chi vedremo in studio

Gossip TV

Secondo le anticipazioni, nella prima puntata di Uomini e Donne potrebbero esserci alcune coppie di Temptation Island.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne, che debutterà con la nuova edizione a settembre, su Canale5. Nel corso dell’estate, Maria De Filippi ha trovato i suoi tronisti e ha riconfermato alcuni dei volti più amati del trono over. Tra poche settimane si registrerà la prima puntata e ci sono già alcune importanti anticipazioni sul primo appuntamento con il programma.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla prima puntata

Uomini e Donne manca moltissimo ai fan, che si sentono orfani nel corso dell’estate e non vedono l’ora che il dating show di Canale5 torni a settembre. Maria De Filippi è pronto per la nuova edizione del programma e ha già in mente i nuovi tronisti, che potranno cercare l’anima gemella e sperare nel vero amore. Non sempre le cose vanno come desiderato, come dimostrano la rottura tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, oppure la fine della storia d’amore tra Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello, solida coppia del Trono Over che tutti noi avremmo pensato di poter vedere convolare presto a nozze.

Alla fine di agosto si registrerà la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne e ci sono già importanti novità. Visto il clamore suscitato negli spettatori, è altamente probabile che la De Filippi ospiterà in studio alcune delle coppie della nona edizione di Temptation Island. Scopriremo, così, come procede la storia d’amore tra Claudia e Ste dopo le nozze, o se ci sono stati dei cambiamenti tra Floriana Angelica e Federico Rasa, come fa notare Blastingnews. Improbabile, invece, la presenza di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che non sembrano essere rimasti in buoni rapporti.

Aleggia ancora il mistero sull’identità dei protagonisti del Trono Classico, anche se sembra data per certa la presenza della prima tronista transgender nella storia di Uomini e Donne. Non dimentichiamo che la vera sorpresa potrebbe farcela Gemma Galgani, che si è sottoposta ad un ritocchino chirurgico, presenza fissa in studio nonostante si vociferi che la De Filippi voglia dare maggior rilievo alla figura di Isabella Ricci, l'elegante dama che ha conquistato tutti.

