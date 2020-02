Uomini e Donne, anticipazioni over: Maria De Filippi furiosa con Armando, stop alla puntata

Gossip TV

La conduttrice ha perso la calma contro il cavaliere campano.

Ieri, domenica 23 febbraio, si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Durante la registrazione è avvenuto un clamoroso colpo di scena. Indispettita contro Armando Incarnato, Maria De Filippi ha sospeso la registrazione in corso. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Durante la puntata, è avvenuta un'ennesima disputa tra Armando e Veronica, da tempo ai ferri corti dopo la chiusura della loro frequentazione. Il partenopeo ha accusato la dama di avere una relazione fuori dal programma e i toni si sono accesi velocemente. Armando ha inveito contro Veronica, Tina e Gianni l'hanno difesa dalle accuse di Incarnato mentre Andrea ha dato ragione al cavaliere affermando di essere a conoscenza della frequentazione ,avendo un amico in comune con Veronica. Incarnato, come ormai avviene di frequente, si è scagliato contro la dama offendendola. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha chiesto ad Armando di non esagerare ogni volta, anche perché tutte le donne che hanno avuto a che fare con lui, finiscono in lacrime.

Il cavaliere ha cercato di giustificarsi ma la padrona di casa, visibilmente infastidita, non ha voluto sentire ragioni e si è alzata di scatto, invitato Tina a dare i saluti e ha interrotto la registrazione.