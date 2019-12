Uomini e Donne anticipazioni over: Juan Luis smascherato, Armando e Veronica lasciano il programma ma...

Gossip TV

Tanti colpi di scena nella nuova registrazione del dating show.

Ieri, lunedì 16 dicembre 2019, sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Protagonisti in studio tutte le dame e i cavalieri del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni della nuova registrazione del trono over

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con Gemma e Juan Luis che è andato a Torino da lei ed hanno dormito insieme, ma non è successo nulla. Armando dichiara di aver portato in studio le prove che incastrano l'uomo, ovvero la chat con sua sorella e con la signora di Firenze, dalla quale si evince che non sono amici e che si sono conosciuti sui social. Due prove che lasciano poco spazio all'immaginazione. Anche Gianni Sperti dice di non credere a Ciano. Maria chiede alla Galgani se ha il sentore che lui la stia usando, lei afferma di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo. Alla fine, la dama torinese abbandona lo studio disperata seguita da Tina Cipollari.

Spazio ad Armando, Veronica e Roberta. Il cavaliere in settimana è uscito con Roberta, la cosa non sta bene a Veronica, con la quale ci sono state delle incomprensioni, al che lui l’accusa di voler l’esclusiva solo dentro lo studio. Alla fine la donna si convince e i due decidono di uscire fuori insieme, salvo poi ritornare a fine registrazione. Nella discussione esce fuori che tra loro c’è stato più di un bacio. Interviene la Di Padua che afferma di sentirsi sfruttata. Valentina si siede al centro con Erik e raccontano che va tutto bene, si sono baciati e c’è passione tra loro, ma lui non vuole darle ancora l’esclusiva. Samuel, invece, è uscito con due dame. Nessun accenno alla situazione tra Ida e Riccardo.

