Uomini e Donne, anticipazioni over: Ida in lacrime, Gemma come Marilyn Monroe

Registrate le nuove puntate del trono over del dating show.

Sabato 7 settembre 2019, si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne.

Come riportato dal 'Vicolo delle News', il nuovo appuntamento con le dame e i cavalieri del dating show, segna il ritorno di Anna Tedesco che aveva lasciato il programma lo scorso inverno per le polemiche nate intorno alla sua amicizia con Giorgio Manetti. Si torna brevemente sulla questione, ma Anna dichiara di sentirsi già con un cavaliere che è uscito anche con Barbara De Santi, trovandosi però decisamente meglio con la Tedesco.

Gemma ha liquidato Cristiano ed è uscita con l'altro cavaliere Pietro e sta conoscendo altri due signori Jeanpierre e Gianfranco con con si vedrà a Torino dei prossimi giorni.

Al centro dello studio, si accomodano Armando, Riccardo Guarnieri e una dama nuova, Valentina F. Quest'ultima dichiara di aver trovato Riccardo freddo e distaccato e quindi di aver rifiutato un suo invito a cena mentre ha accettato di uscire con Armando che confessando di sentirsi anche con un'altra dama.

Il cavaliere campano torna a discutere con Riccardo e viene accusato di non mostrare interesse per nessuna. Il Guarneri torna a parlare di Ida e confessa che a giugno e l'ha raggiunta a Brescia per riaprire la loro storia ma la Platano si è mostrata reticente e contraria. Armando accusa Riccardo di illudere ancora Ida e quest'ultima scoppia in lacrime per poi uscire dallo studio. Armando la raggiunge mentre Riccardo decide di restare seduto nel parterre, affermando che ormai il capitolo Ida è chiuso.

Pamela Barretta ha iniziato una nuova conoscenza, un nuovo cavaliere di nome Enzo grazie al quale la dama pugliese inizialmente contraria a restare in trasmissione, decide di restare.

La puntata termina con la prima sfilata della stagione con il tema "la più seducente del reame" e Gemma osa interpretare Marilyn Monroe con tanto di vento che le alza il vestito come l'iconica attrice, suscitando le inevitabili critiche di Tina Cipollari.