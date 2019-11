Gossip TV

Uomini e Donne, anticipazioni over: Ida e Riccardo infiammano lo studio

Anita Nurzia di 05 novembre 2019

Oggi in onda la seconda parte del trono over. Ospiti in studio la dama bresciana e il cavaliere pugliese.

Oggi, martedì 5 novembre 2019, andrà in onda la seconda parte del trono over di Uomini e Donne. I protagonisti della puntata odierna, saranno, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, pronti a raccontare come sta proseguendo la loro storia lontano dalle telecamere. Al centro dello studio, si accomoda per prima la dama bresciana che lamenta un mancato trasporto fisico da parte del Guarnieri. Ida rivela altri retroscena e confessa di non essersi ancora scambiata un bacio vero e proprio con Riccardo. Quando il cavaliere entra in studio, appare sorpreso dalla parole di Ida e confessa di essere stupito di cià che ha raccontato Ida. Nella coppia pertanto sembrano emergere ancora incomprensioni. Uomini e Donne: il bacio passionale tra Ida e Riccardo L'ennesimo confronto tra i due termina però più serenamente del solito. Ida mostra a tutti i presenti che tipo di bacio si sono scambiati, lamentando un contatto freddo e distaccato quindi Riccardo, incitato dal pubblico, la bacia in modo passionale suscitando l'entusiasmo di tutti i presenti in studio. Il lieto fine di oggi sarà solo temporaneo, la coppia sarò nuovamente ospite e la dama bresciana tornerà sulla medesima questione, sottolineando di avere accanto un uomo privo di quel trasporto fisico che lei desidera.

