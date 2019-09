Uomini e Donne, anticipazioni over, David e Cristina furibonda lite: "Maledetta zingara", interviene la De Filippi

Gossip TV

Volano stracci tra il cavaliere e la dama che si sono ritrovati faccia a faccia dopo la partecipazione a Temptation Island.

La prima puntata della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne è iniziata con uno scontro di fuoco che ha generato scompiglio e caos nello studio.

Nella registrazione di venerdì 30 agosto, si sono ritrovati faccia a faccia David Scarantino e la sua ex fidanzata Cristina Incorvaia, reduci dall'esperienza vissuta a Temptation Island, dopo la quale hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. David e Cristina hanno dato vita ad uno scontro accesissimo tanto da richiedere l'intervento di Maria De Filippi invitandoli a proseguire la discussione fuori dallo studio.

La dama siciliana ha accusato David di essere un uomo aggressivo raccontando alcuni inaspettati risvolti accaduti subito dopo il falò di confronto. La coppia aveva deciso di darsi ancora una possibilità e l'ex cavaliere ligure aveva promesso di smussare alcuni lati caratteriali per amore di Cristina. Come raccontato nello speciale di Temptation Island, la coppia si è ritrovata a discutere a poche ore dal falò con la successiva reazione della Incorvaia che, esasperata, ha messo la parola fine al rapporto con Scarantino definendolo un narcisista incapace di amare.

Tornati nello studio del dating show di Maria de Filippi dove si erano conosciuti, Cristina si è accomodata davanti a David senza nemmeno salutarlo. La dama ha svelato ciò che è accaduto dopo il loro falò, rivelando che il 42enne ligure cerca solo consensi e approvazione del pubblico solo davanti alle telecamere. Secondo quanto rivelato dalla dama, David dopo il confronto l'ha aggredita strattonandola e ha riportato alcuni insulti molto gravi che l'ex fidanzato le avrebbe rivolto molto frequentemente. "Maledetta", "zingara", "pezzente" sono stati i termini utilizzati dal cavaliere nei confronti della dama nel loro quotidiano. Umiliazioni e offese che Cristina non ha più trovato tollerabili decidendo di chiudere definitivamente la loro storia. David, dal canto suo, ha rinfacciato a Cristina si aver perso il lavoro e di averlo usato solo per andare in televisione mentre lei ha definito un bugiardo manipolatore. Lo scontro è stato talmente acceso che Maria de Filippi li ha interrotti invitandoli ad uscire dallo studio.