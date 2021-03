Uomini e Donne, Anticipazioni: nuova e inaspettata scelta nel parterre over, il ritorno di Nicola Vivarelli

Gossip TV

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne.

Nuovo colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Dopo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua anche un'altra coppia del parterre over ha deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Sabina Ricci e Claudio Cervoni.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Ieri, giovedì 11 marzo 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne in cui c'è stata la scelta inaspettata di Sabina e Claudio. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, Claudio racconta che a maggio/giugno sarà costretto a lasciare Roma per trasferirsi in un’altra città per lavoro. Per tale motivo ha chiesto a Sabina di accompagnarlo. Spiazzata dalla parole del cavaliere, Maria interviene chiedendogli se lascerà il programma, ma sia lui che la dama dichiarano di voler lasciarlo insieme per viversi fuori. E così nasce la scelta in studio. I due protagonisti del trono over si alzano per ballare sulle note di "A mano a mano" sotto una pioggia di petali rossi.

Ma, torniamo all'inizio di puntata che si apre con Gemma Galgani, che decide di risentirsi con Maurizio de "Il Segreto". In studio i due si rinnovano l’interesse, ma vengono criticati e attaccati da tutti i presenti. Anche la De Filippi, infastidita, inizia a mostrare i suoi dubbi al cavaliere, che però respinge tutte le accuse. Grande ritorno a Uomini e Donne di Nicola Vivarelli, che ci tiene a precisare di non essere tornato per la dama torinese. Intanto, Gero annuncia la sua decisione di voler abbandonare il programma. Una decisione che spiazza la tronista Samantha Curcio e Lara, che decide anche lei di lasciare lo studio.

Luca che sta continuando la conoscenza con Angela ed Elisabetta. Il cavaliere poi racconta di aver sentito Antonella, ma il suo interesse non è molto forte. Gianni Sperti consiglia allora al cavaliere di chiudere la frequentazione con quest'ultima. Intervengono Biagio e Armando che rivelano di aver letto l’intervista di Luca in cui parla male di loro invitandolo a pensare al suo percorso a Uomini e Donne. La registrazione continua con un battibecco tra Maria e Gianni, che accusa la dama di nascondere alcune cose anche della sua conoscenza con Alessandro. La De Filippi allora interviene sottolineando il fatto che la dama è uscita con parecchi uomini ma non ha mai fatto pubblicità al suo lavoro. Intanto Alessandro è uscito anche con Federica. Spazio poi ai protagonisti del trono classico con Samantha, Massimiliano e Giacomo.

