Uomini e Donne, anticipazioni: Nicola chiede scusa a Gemma, Armando dimentica le dame e vuole una corteggiatrice

Scopriamo cosa ci aspetta nelle nuove puntate del dating show di Uomini e Donne.

Ieri, venerdì 11 settembre 2020, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Come svelato dal Vicolo delle News, i nuovi appuntamenti con il dating show si preannunciano molto interessanti e con qualche colpo di scena inaspettato.

Uomini e Donne, anticipazioni: Nicola chiede scusa a Gemma

La puntata si apre come di consueto con un riassunto delle precedenti e con lo sfogo di Gemma subito dopo l'ultima registrazione. La dama torinese che si stava frequentando con Paolo, decide di chiudere definitivamente perché non sente abbastanza trasporto. La decisione della Galgani infiamma Tina che accusa la dama di fare sempre gli stessi teatrini televisivi, accusandola di non avere realmente mai interesse per nessuno. Occhi puntati anche su Nicola Vivarelli che decide di scusarsi con Gemma offrendole una rosa bianca. Il giovane toscano sarà al centro delle polemiche per l'interesse manifestato nei confronti una corteggiatrice di Davide, Selene. Quest'ultima esce dallo studio dopo le critiche ricevute per il suo comportamento.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando dimentica le dame e vuole una corteggiatrice

Il cavaliere campano Armando Incarnato si è reso protagonista di un triangolo manifestando interesse verso una delle corteggiatrici di Gianluca, Lucrezia. Armando è uscito con lei e dichiarano di voler continuare la conoscenza. Il comportamento della corteggiatrice indispettisce Gianluca che la invita a decidersi tra lui e il cavaliere entro sette giorni. Il cavaliere campano viene messo sotto accusa, reo di non pensare alle donne del parterre over ma di manifestare interesse verso una ragazza decisamente giovane per lui.

