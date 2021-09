Uomini e Donne, anticipazioni: momento no per Gemma, delusa e senza corteggiatori

Gossip TV

Il momento no della dama torinese, senza cavalieri e alle prese con gli attacchi della Cipollari.

Ieri, martedì 7 settembre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021 dopo la consueta pausa estiva.

Dalle anticipazioni, diffuse dalla pagina Instagram di Uominiedonnetronoclassicoeover, i nuovi appuntamenti si preannunciano scoppiettanti caratterizzati, soprattutto, dall'eterna guerra tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Gemma resterà senza alcun corteggiatore e nessuno nuovo cavaliere pronto a presentarsi al suo cospetto. Oltre alla inevitabile delusione per la mancanza di corteggiatori, la dama torinese è sicura che la colpa sia da attribuire alla Cipollari che con le sue critiche allontana tutti i pretendenti.

Dalle parole di Gemma nascano nuove e accesissime discussioni con l'opinionista che non accetta in alcun modo gli attacchi della dama, convinta che se non riesce a trovare nuovi cavalieri e più in generale una storia d'amore sincera e duratura, la colpa sia solo sua. Nel frattempo, Ida Platano prosegue con la sua conoscenza con Marcello, una new entry nel parterre dell'over che ha attirato la curiosità della dama bresciana.

Per quanto riguarda i tronisti, Andrea Nicole è uscita in esterna con un corteggiatore, che si chiama Gabrio. Invece, Matteo ha portato fuori una corteggiatrice, Noemi. Di Joele non si è parlato e sembra neanche di Roberta. Oggi, mercoledì 8 settembre, sono previste nuove registrazioni.

Nonostante la contraddistingua sempre un grande ottimismo e una tanta positività, non sembra affatto uno dei momenti più felici quello che sta attraversando in questo periodo Gemma. In una recente intervista al settimanale DiPiù Tv, la dama torinese ha confessato di provare a volte tenerezza verso se stessa. Non solo, la Galgani ha dichiarato, senza nascondere lo sconforto, di aver ricevuto tante batoste nel programma, forse un po' troppe.

