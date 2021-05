Uomini e Donne, anticipazioni: Massimiliano Mollicone ha scelto!

Gossip TV

Dopo Samantha Curcio, si è concluso il trono anche del giovane romano. Ecco chi ha scelto.

Ieri, sabato 8 maggio, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Samantha Curcio è avvenuta, a sorpresa, nche quella di Massimiliano Mollicone. Il giovane romano non lo aveva preannunciato e, come riferiscono le anticipazioni svelate dal Vicolo delle News, il tronista è stato costretto a prendere una decisione prima del tempo.

Massimiliano ha scelto la 19enne toscana, Vanessa Spoto.

La stagione del trono classico sta dunque per concludersi. Dopo la scelta di Samantha e quella di Massimiliano a breve sceglierà anche Giacomo Czerny. Il 25enne di La Spezia è l'ultimo tronista la cui scelta concluderà l'attuale edizione del dating show. Venerdì 28 maggio 2021 sarà l'ultima puntata di Uomini e Donne prima della consueta pausa estiva.

Quest'anno il trono classico si è unito all'over e in studio sono stati presenti tronisti accanto a dame e cavalieri. I tronisti della stagione 20/21 sono stati: Davide Donadei, Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini, Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

