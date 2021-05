Gossip TV

Il cavaliere campano al centro delle polemiche. Elisabetta chiude con Luca Cenerelli.

Oggi, sabato 1 maggio si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni svelate dal portale di Isaechia:

Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi tuona contro Armando Incarnato

Spazio ad Armando Incarnato al centro dello studio con davanti tre dame. Patty ha deciso di raccontare cosa è accaduto con il cavaliere campano.

I due si sono visti a cena, sono saliti nella camera dell'albergo e tra loro ci sono stati baci passionali senza andare oltre. La dama racconta che Armando le ha chiesto cosa avrebbe raccontato alla redazione e le suggerisce di non raccontare dei loro baci per due ragioni: la prima, che non avrebbe fatto una bella figura con le altre due ragazze che sta conoscendo, la seconda invece è che l'avrebbero presa una donna poco di buono e dunque sarebbe stato meglio mentire.

Armando entra in studio e come spesso avviene, nega tutto. Afferma che Patty è fidanzata e che ha altre conoscenze in corso. Il 42enne campano inveisce contro Patty e le dice di non prendersi troppe confidenze. L'affermazione irrita Maria che fa presente ad Armando che Patty può prendersi confidenza visto che l'ha portata in camera d'albergo. La padrona di casa crede totalmente alla dama e sottolinea che Armando è solito dire bugie. La De Filippi invita Armando a dire la verità e lui alla fine ammette i baci con la dama tra discussioni varie che hanno coinvolto anche Gianni Sperti.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Si parte con il confronto tra Biagio e Sara. Dopo una notte insieme, la conoscenza si conclude in quanto il cavaliere ha affermato di trovare la dama poco passionale. Non sono chiari i dettagli della rottura ma si è compreso riguardasse l'intimità vissuta insieme e quindi il discorso non è stato approfondito. Isabella conclude la conoscenza con il cavaliere Giovanni. Per lei arriva un altro corteggiatore che decide di conoscere.

Isabella conclude la relazione con il cavaliere che la scorsa settimana è venuto a conoscerla, Giovanni; l’uomo saluta tutti e si congeda recitando una poesia per tutte le donne. Ma arriva un altro uomo per lei che decide di tenere. Gemma e Aldo concludono la frequentazione. Il cavaliere si è reso contro che Gemma non vuole andare oltre e quindi decide di interrompere definitivamente la conoscenza.

È il turno di Elisabetta Simone che comunica di aver chiuso con Luca Cenerelli. La dama afferma che le parole di Tina Cipollari nella scorsa puntata l'hanno aiutata a fare chiarezza e a vedere la situazione con più razionalità. È arrivata dunque alla conclusione che sarebbe stato meglio interrompere con Luca e andare ognuno per la propria strada. Luca viene attaccato ancora da Tina ma il cavaliere sembra turbato dalle parole di Elisabetta e decide di parlarle.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Per quanto riguarda i tronisti si è parlato solo di Giacomo Czerny.

Dopo essersi accomodato a centro dello studio, entrano le sue corteggiatrici, Martina Grado e Carolina Ronca. Si parte con l'esterna di Carolina. I due appaiano intimi e complici e Giacomo chiede di poter continuare l'esterna senza telecamere perché desidera baciarla. Martina, interpellata da Maria, dichiara di vedere il tronista molto vicino a Carolina. L'esterna con Martina si svolge nello studio di Uomini e Donne. I due ballano e poi si siedono sulle scale. Si baciano con la mascherina e l'esterna viene poi interrotta. In studio Carolina chiede se si sono baciati e Giacomo le risponde di sì. Dopo questa confessione, la corteggiatrice non riesce a nascondere la delusione perché le sembra che Giacomo abbia sminuito la loro esterna. Lui afferma di stare bene con entrambe e che entrambe meritano tanto. Giacomo ha dichiarato che a breve farà la sua scelta.

