Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi offre un lavoro ad una corteggiatrice

Ieri, sabato 21 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover

Anticipazioni Trono Over:

Dopo la registrazione di ieri, in cui Biagio ha ricevuto uno schiaffo da Carla, c'è stato nuovo momento caotico per il cavaliere campano che ha continuato a discutere con la dama. Carla vuole conoscere altre persone e, se ne ha tempo, ha dichiarato, uscirà di nuovo anche con Biagio.Claudio ha chiuso con Gemma (i due si erano sentiti per conoscersi) dicendo che non c’è stato feeling da subito tra loro. Riccardo e Gloria ancora al centro, lui ha chiesto ieri di vederla e lei gli ha detto di no. Al telefono, lui le ha detto che il suo sentimento era quasi vicino all’amore. Però in studio, attaccato da tutti, non ha voluto ripeterlo davanti a lei. Riccardo è alzato ed è uscito dallo studio.

AnticipazioniTtrono Classico:

Lavinia ha cercato entrambi i corteggiatori in camerino e li ha baciati entrambi. In puntata, però, ci sono state alcune discussioni perché Lavinia è convinta che loro non facciano mai niente di concreto per lei. Maria De Filippi ha offerto un lavoro ad Alice Barisciani perché è stata licenziata nel posto in cui lavorava per il suo impegno con le registrazioni.Federico ha portato in esterna Alice e si è baciato con lei. L’esterna è avvenuta nel camerino di lei dopo che lui l’ha aspettata alla fine della scorsa registrazione. Il bacio è stato molto intenso. Lui non ha ancora annunciato quando avrà intenzione di scegliere.Carola era presente, ha visto il bacio ma non è stata seccata come al solito, nel senso che non è intervenuta arrabbiandosi. Quando Maria le ha chiesto cosa pensasse dell’esterna, lei ha risposto: “Che cosa vuoi che pensa? Non c’è molto da dire“

