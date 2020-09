Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi furiosa con un cavaliere, scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5. Stando alle indiscrezioni, nell'ultima puntata registrata proprio ieri, Maria De Filippi ha letteralmente perso le staffe nei confronti di un nuovo cavaliere di nome Nicola.

Le anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne

Ieri, giovedì 3 settembre 2020, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne dedicate ai protagonisti del trono over. Stando a quanto riportato dalla fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover, Maria ha fatto sedere al centro dello studio Valentina D, Carlotta e un’altra dama. Tutte sono uscite con il nuovo cavaliere Nicola che, parlando delle sue passate relazioni, ha apostrofato in malo modo una sua vecchia fiamma. Dichiarazioni che hanno fatto letteralmente infuriare la conduttrice, la quale ha subito ripreso l'uomo.

Riflettori puntati anche su Gemma Galgani che si è resa protagonista di un nuovo acceso scontro con l'opinionista Tina Cipollari. Una lite che pare abbia acceso gli animi degli spettatori in studio, i quali si sarebbero alzati in piedi per fare il tifo per l’una o l’altra. Non solo. La dama torinese, dopo aver discusso animatamente anche con il giovane Sirius, ha continuato a conoscere il suo nuovo spasimante, non facendo mistero di provare un forte sentimento nei suoi confronti.

Nessun accenno a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni rivelano infatti che i due non erano presenti in studio, come non era presente neppure l’altra coppia recentemente scoppiata composta da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi.

