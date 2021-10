Uomini e Donne, Anticipazioni: Marcello Messina pianta in asso Ida Platano!

Gossip TV

Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5.

Giungono nuove Anticipazioni sulle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che appassiona gli spettatori di Canale5. Dopo la secchiata d’acqua che Tina Cipollari tira a Gemma Galgani, arriverà un clamoroso due di picche per Ida Platano. La presentatrice, inoltre, sembra aver deciso di non rimpiazzare troppo velocemente il posto vacante di tronista, lasciato libero dopo la cacciata di Joele Milan.

Uomini e Donne, Ida Platano rimane sola: Marcello dice basta

Nello studio di Uomini e Donne è tornata Ida Platano che, dopo aver completamente superato la lunga e travagliata relazione con Riccardo Guarnieri, si è detta pronta a trovare il vero amore grazie al dating show di Maria De Filippi. Dopo aver provato ad incontrare Graziano e aver capito di non avere un futuro con il cavaliere, la Platano è rimasta molto affascinata dal cavaliere Marcello Messina, con il quale ha iniziato una frequentazione. La Platano si è detta felice per le attenzioni che il cavaliere le ha riservato durante le lunghe telefonate e gli incontri, per poi iniziare a sciorinare una serie di dubbi infondati sul Messina.

Dopo essersi lamentata del fatto che Marcello, provato da un lungo viaggio, si sia addormentato nella sua camera d’albergo, Ida ha insinuato che durante primo rapporto intimo con il cavaliere, lui si sia dimostrato freddo e scostante. Insomma, un vero colpo basso per Marcello, il quale si è sentito punto nel vivo nella propria virilità e si è mostrato molto deluso dalla poca considerazione della dama bresciana. Stando alle Anticipazioni, divulgate da Ilvicolodellenews, nel corso delle ultime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, Marcello avrebbe deciso di chiudere per sempre con Ida poiché stanco di essere messo costantemente in discussione.

Un finale questo, già predetto da Tina Cipollari che ha fatto notare alla dama il suo essere troppo negativa e spigolosa nelle relazioni. Nel frattempo, mentre la verace opinionista esagera con Gemma Galgani, sembra che la De Filippi non abbia ancora intenzione di trovare un sostituto per Joele Milan, allontanato dal programma dopo aver mentito alla redazione.

