Uomini e Donne Anticipazioni: la scelta improvvisa di Jessica Antonini

La tronista emiliana ha scelto Davide Lo Russo.

Qualche minuto fa, è terminata una nuova registrazione del dating show di Uomini e Donne in cui, come svelato dal Vicolo delle News, Jessica Antonini ha deciso di scegliere. La bella ventinovenne emiliana, ha comunicato di voler scegliere e come stato intuibile per molti, ha scelto il ventiseienne lombardo, Davide Lorusso con il quale, sin dal primo incontro, c'è stato una un grande feeling. Davide,di cui spesso si è parlato per la somiglianza con l'attore turco Can Yaman, ha 27 anni ed è originario di Como. llavora come barman e bartender per eventi nei locali di Milano. Non era un volto nuovo su Canale 5, visto avendo già partecipato come tentatore a Temptation Island 2020.

A quanto sembra, non ci sono stati i petali perché, evidentemente, la decisione da parte di Jessica non era stata comunicata alla redazione. Il trono di Jessica Antonini si conclude a distanza di venti giorni dalla prima messa in onda con il video di presentazione.

Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 21 settembre alle 14.45 su Canale

