Uomini e Donne, Anticipazioni: la scelta di Davide Donadei, Armando Incarnato svela tutta la verità sul flirt con Nicole

Ecco cosa è successo nell'ultima scoppiettante ed emozionante registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, mercoledì 27 gennaio 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Una registrazione ricca di emozioni e colpi di scena che ha visto finalmente la scelta del tronista Davide Donadei.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne: Davide sceglie Chiara

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani che provoca ironicamente Nicole e Pamela alle quali Maurizio ha chiesto il numero. La dama di Torino non riesce proprio a capire come lui abbia potuto frequentare lei e subito dopo chiedere il numero a due donne così belle e giovani. Dopo aver discusso, i due decidono di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Si passa a parlare poi di Nicole che rivela di essere uscita ancora una volta con Carlo. La rivelazione della donna provoca la reazione di Armando Incarnato, che l'accusa di essere falsa. Stanco del comportamento incoerente di Nicole, Armando decide di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità sulla loro frequentazione: tra loro ci sono stati dei veri e propri baci appassionati avvenuti in un ristorante. Non solo. Sembra che una volta lui sia anche salito in camera da lei, ma non è successo nulla.

Spazio poi alla scelta di Davide. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, si parte vedendo i video dei momenti più importanti del suo percorso sul trono. Prima di far entrare Beatrice Buonocore, il tronista pugliese ringrazia sentitamente Maria De Filippi con un omaggio floreale. Davide spiega a Beatrice di essere rimasto colpito dal suo essere bambina e pura, ma che quando si è interrogato su cosa realmente volesse il suo cuore ha capito che la scelta non poteva essere lei. La giovane, visibilmente delusa, si lascia andare a un lungo abbraccio con il ragazzo. Interviene Gianluca De Matteis che afferma di capire le lacrime e il dispiacere di Davide nel vedere la Buonocore in quelle condizioni.

Donadei fa entrare poi Chiara Rabbi. Le dice che è rimasto da subito colpito da lei, che le esterne più belle per lui sono state quella a Fontana di Trevi e quella in camerino dove ha capito di provare qualcosa di più nei suoi confronti. Per tutti questi motivi, il tronista le dice che la sua scelta è lei. Chiara sorride ed abbassa la testa, e dopo aver ricevuto il via libera dalla conduttrice, lo abbraccia fortissimo. La canzone della scelta è stata ‘Casa’ di Giordana Angi.

La De Filippi cambia poi registro e torna a parlare dei protagonisti del parterre over con Maurizio, che è uscito sia con Maria che con Gemma. Interviene Gianni Sperti affermando che a Maria lui evidentemente non piace abbastanza. Sophie Codegoni era presente in studio, ma solo per assistere alla scelta di Davide. Nessun accenno al percorso di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

