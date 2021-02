Uomini e Donne, Anticipazioni: la presentazione ufficiale della nuova tronista (VIDEO)

Gossip TV

Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne.

È ufficiale! La nuova tronista di Uomini e Donne è Samantha. Dopo Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, su Wittytv è stata presentata la nuova protagonista del trono classico che proverà a trovare il vero amore nel dating show di Maria De Filippi.

Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne, la presentazione ufficiale

Dopo le scelte di Davide Donadei e di Sophie Codegoni, ieri è stata presentata la nuova tronista di Uomini e Donne. Lei si chiama Samantha e nel suo video di presentazione ci ha tenuto a puntualizzare di essere una bellezza diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in tv: "Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho la fisicità televisiva. Accendi la tv e vedi Belen Rodriguez, Angela Nasti. Io ho il dente avvelenato per la Nasti. Accendo la tv e nuova tronista Angela Nasti che dai, oggettivamente, fregna epica, ma le sue esterne erano: 'Quanto sono bella? Mi dici che sono bella? Lo so che mi vuoi, è evidente".

La nuova tronista di Uomini e Donne ha poi parlato del rapporto conflittuale che ha avuto per molto tempo con il suo fisico: "Da sempre mi sono sentita una diversa. Sin da bambina non potevo fare la ballerina e nemmeno fare una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa, come tutte le altre. [...] Io quei kg li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede. Il dover diventare simpatica e acuta, perché al liceo, se non hai la bellezza, consensi e comitiva devi sudarteli col carisma. Insomma, si può dimagrire ma non si può diventare simpatici. [...] Sono anche arrivata a pesare 48 kg, poi mi sono detta: 'Perché mi devo piegare ad una società che mi vuole magra?'.

Samantha ha infine concluso il suo video di presentazione con delle raccomandazioni al programma e ai suoi protagonisti: "Alla redazione: vi prego toglietemi la passerella dall’alto. A Maria De Filippi: spero ti sia attrezzata per il miracolo. A Gianni Sperti e Tina Cipollari: quando inizio ad essere troppo autoironica vi prego datemi un calcio sullo stinco".

