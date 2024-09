Uomini e Donne, anticipazioni: la decisone di Ida Platano

Gossip TV

Oggi, mercoledì 4 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dal blog di Isaechia

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano ha deciso di non tornare nel programma

Oggi è stata presentata la nuova tronista. Martina De Iannon. L'ex fidanzata di Raul Dumitras con cui ha partecipato al docu-reality di Canale 5, andrà ad affiancare Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli annunciati la scorsa settimana.

Martina nel video di presentazione ha dichiarato di aver frequentato Carlo Marini, l'ex tentatore conosciuto nel villaggio ma di aver chiuso al frequentazione perché hanno capito di essere troppo diversi caratterialmente

Sono scesi i corteggiatori e le corteggiatrici e se da una parte Francesca ha detto che le sono sembrati tutti bei ragazzi, Martina invece ha confessato che non l’ha colpita nessuno ma piano piano, ballando con loro, li conoscerà e vedrà. Tra i ragazzi c'erano due volti conosciuti: l'ex corteggiatore Simone Florian e l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. La scelta sembra quanto meno controversa, considerando che il 40nne di Salerno pare sia stato denunciato per stalking dall'ex gieffina del Gf Vip 7.

Ida Platano è stata ospite dalla puntata. L'ex tronista ha detto che durante l’estate Mario è andato da lei due volte: una con la redazione e un’altra da solo ma lei è sempre stata chiara dicendogli che non la delusione è stata tanta e che, anche se inizialmente era interessata, dopo quanto accaduto non più. Gianni le ha chiesto di aggiungersi al parterre ma lei per il momento non se la sente e vuole stare da sola. Maria le ha detto che quando se la sentirà troverà la porta aperta.

Gemma è uscita con Valerio il signore che la scorsa puntata era sceso a corteggiarla. Ma non ha trovato da parte dell’uomo trasporto fisico. Valerio ha ammesso che per lui il bacio è importante e non se la sentiva di baciarla e dunque Gemma ha quindi chiuso la conoscenza. Poco dopo Valerio ha chiesto di rientrare in puntata perché ci ha ripensato e vorrebbe avere contatto fisico con lei e Tina fa di tutto per farli ballare soli e farli baciare ma niente. Gemma, dopo altri balli, decide di mandarlo via. Per Barbara De Santi scende Raffaele, 64enne che però decide di non tenere. In quel momento Gemma si alza e chiede se l’uomo può rimanere per lei. Il cavaliere in realtà nel 2017 era sceso proprio per la dama ma ai tempi lei lo mandò via, oggi invece ha detto che lo trova ringiovanito e dunque i due decidono di conoscersi meglio. Una dama è scesa per Diego ma quest’ultimo non la tiene perché sta conoscendo altre due donne ed è interessato ad una terza, e dunque viene un po’ attaccato da tutti perché è stato poco onesto con la signora che è sceso per corteggiarlo.

Marcello Messina sta conoscendo Gaia, una giovane 34 enne e i due proseguono la conoscenza. Aurora Tropea decide di chiudere la conoscenza con entrambi i cavalieri che stava conoscendo: uno perché era troppo simile a lei, e Massimo perché invece non le manifestava troppo interesse.

