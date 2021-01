Uomini e Donne, anticipazioni: inizio di anno amaro per Gemma, Maurizio le dice addio

Gossip TV

Il cavaliere chiude la frequentazione con la dama torinese.

Ieri, lunedì 4 dicembre 2021, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dal VicolodelleNews.

Uomini e Donne, anticipazioni: Maurizio chiude la storia con Gemma

Al centro dello studio, Gemma racconta gli ultimi giorni con Maurizio e con rammarico fa sapere di aver sentito poco il cavaliere durante queste feste. La dama torinese ha raccontato un episodio risalente al 26 dicembre, durante il quale lui le avrebbe attaccato il telefono in faccia quando qualcuno ha suonato al citofono. La Galgani dichiara di aver saputo che in quel momento Maurizio aveva ricevuto una visita da un'amica. La dama dichiara che avrebbe voluto trascorrere il capodanno naturalmente con il cavaliere ma non si sono visti. Gemma fa presente di aver voluto incontrarlo per parlare ma lui avrebbe rifiutato un confronto. In puntata Maurizio annuncia di vivere un momento difficile e di voler chiudere la frequentazione con Gemma.

Solo qualche giorno fa, il cavaliere, intervistato da 'Novella 2000', aveva rilasciato importanti dichiarazioni sulla dama e sul sentimento che stava nascendo. In studio il cavaliere viene fortemente criticato e accusato di averla presa in giro.

Per Gemma Galgani, l'anno inizia nel peggiore dei modi. La dama torinese aveva infatti confessato di recente di essersi innamorata del bel 50enne piemontese.