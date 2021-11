Uomini e Donne Anticipazioni, in arrivo una nuova Tronista: ecco chi è

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne parlano dell’arrivo di una nuova tronista nello studio del dating show di Maria De Filippi.

È in arrivo una nuova tronista a Uomini e Donne? Sembra che Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte siano prossime alla scelta e Maria De Filippi abbia già trovato la sostituta perfetta. Stando alle anticipazioni, il nuovo volto del trono classico sarebbe una giovane donna molto conosciuta.

Uomini e Donne: le Anticipazioni sulla nuova tronista

Per Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte si avvicina il momento di fare la tanto temuta scelta a Uomini e Donne. La tronista romana è divisa tra Luca Salatino e Samuele Carniani, due corteggiatori per tanti versi agli antipodi, che hanno fatto breccia nel cuore di Roberta in pochissimo tempo. Giusti ha ammesso di essere molto confusa sul futuro, non riuscendo a mantenere salda l’idea a proposito della scelta. Andrea Nicole, invece, sta letteralmente rincorrendo i suoi corteggiatori, che sembrano nervosi all’idea di vedere la tronista ancora confusa sul futuro.

Ciprian ha recentemente lasciato Uomini e Donne, nonostante Andrea Nicole gli abbia dimostrato molto, mentre Alessandro è furioso perché teme di essere stato usato dalla tronista per far ingelosire il rivale. Sebbene la situazione sembri essere piuttosto ingarbugliata, una tra Roberta e Andrea Nicole sta per fare la sua scelta. Stando alle anticipazioni, lanciate da Ilvicolodellenews, infatti, nello studio del dating show di Canale5 è in arrivo una nuova tronista.

La giovane non è un volto nuovo del piccolo schermo e avrebbe già girato anche il video di presentazione, in attesa che si liberi una poltrona per il trono rosa. Ma chi è la nuova tronista? Al momento il nome non è ancora trapelato, e l’unico indizio è che si tratta di “una bella mora”. Tra poche settimane scopriremo chi siederà sul trono mariano insieme a Matteo Ranieri.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.