Uomini e Donne, anticipazioni: il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre over, la decisione inaspettata di Davide Donadei

Nuovo clamoroso ritorno nell'ultima registrazione di Uomini e Donne.

Clamoroso colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Chiusa la relazione con Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare nel parterre over del dating show di Maria De Filippi per trovare il vero amore.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne

Ieri, domenica 1 novembre 2020, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni, riportate da Il Vicolo Delle News, hanno annunciato un clamoroso ritorno in studio, ovvero quello di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese, chiuso il capitolo Ida, ha deciso di tornare nel programma di Canale 5 per cercare una fidanzata.

La nuova registrazione di Uomini e Donne è iniziata con Tina Cipollari in collegamento da casa perchè, essendo stata a contatto con un positivo, ora è in quarantena. Spazio alle vicende amorose di Gemma Galgani che è uscita di nuovo con Biagio Di Maro. Il cavaliere, che si è visto anche con Sabina, ha rivelato che si prenderà questa settimana per decidere chi frequentare in esclusiva tra le due. Davide Donadei è uscito in esterna con la nuova corteggiatrice Silvia ma poi in studio l’ha eliminata. Non solo. A grande sorpresa di tutti, il giovane tronista pugliese ha deciso di eliminare anche Rossana.

Gianluca De Matteis è andato in esterna con Gabriella Maglione che, arrabbiatissima dalla registrazione scorsa, non l’ha voluto nemmeno salutare. Dopo essersi lamentata di non aver ricevuto da lui le giuste attenzioni, si è autoeliminata. Sophie Codegoni è uscita con Matteo e con Antonio. In settimana ha messaggiato con quest’ultimo pensando però che fosse Matteo, un misunderstanding che ha fatto un po’ sorridere tutti i presenti, tutti tranne lui. Maria ha invitato al centro dello studio Aurora Tropea che, dopo aver litigato nuovamente con Gianni Sperti, ha chiuso la conoscenza con Giancarlo. La registrazione di Uomini e Donne si è conclusa con la sfilata.

