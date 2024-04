Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano non si presenta, trono in bilico

Gossip TV

Ieri, martedì 16 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Ida Platano non si presenta in studio e dice di non fidarsi di Mario e Pierpaolo

Nelle scorse registrazioni, è stato dedicato ampio spazio al trono di Ida Platano e ci sono state diverse situazione che l'hanno posta nel migliore dei modi nei confronti dei suoi due corteggiatori, Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Quest'ultimo è stato nuovamente messo sotto accusa in seguito ad una segnalazione in cui è era stavo avvistato con una donna all'uscita di un bed e breakfast. Ida sembrava credere ancora una volta a Mario che ha negato fermamente e ancora una volta la segnalazione che lo riguardava, nonostante le grandi perplessità e critiche degli opinionisti. Quanto invece a Pierpaolo, nell'ultima esterna si è presentato da Ida solo diverse ore dopo.

Nella registrazione di ieri, si è partito da un lungo recall della scorsa puntata dopo ciò Ida si è recata in camerino da Mario per chiarire tutta la questione della segnalazione. Lei gli chiede di dirle il cognome della ragazza con cui è stato avvisato, ma lui si rifiuta dicendole che o gli crede oppure lo deve eliminare definitivamente. La Platano quindi non si presenta in puntata e in un filmato afferma di non fidarsi né di Mario né di Pierpaolo Terminato il filmato sia entrambi i corteggiatori escono dallo studio. Non è chiaro dunque come terminerà il trono di Ida e se continuerà.

Per quanto riguarda il trono di Daniele, il tronista ha portato in esterna sia Gaia che Marika, ma il tronista dichiara di sentirsi più vicino a quest’ultima e di stare molto bene insieme a lei. Per quanto riguarda il trono over, Diego e Jessica (la ragazza che è stata richiamata da Marcello Messina) continuano la conoscenza. Sabrina invece ha chiuso la frequentazione con l’ultimo cavaliere sceso per lei nelle scorse registrazioni.

