Uomini e Donne Anticipazioni, Ida Platano lascia il programma: scatta la censura per Diego Tavani!

Ida Platano e Diego Tavani discutono a Uomini e Donne, poi la dama lascia il dating show di Maria De Filippi.

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che vedremo presto in onda su Canale5, ci rivelano che tra Ida Platano e Diego Tavani voleranno accuse talmente grosse che la redazione sarà costretta ad intervenire, censurando alcune scene. La dama, dopo aver discusso con il romano, lascerà per sempre lo studio del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Ida Platano lascia

Dopo la figuraccia di Armando Incarnato, le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, che vedremo presto in onda su Canale5, ci rivelano che Ida Platano prenderà una decisione inaspettata. Gli spoiler, diffusi da Ilvicolodellenews, parlano di un confronto durissimo tra la dama bresciana e Diego Tavani, che avrebbero dovuto abbandonare insieme la trasmissione salvo poi esternare diversi dubbi su questo rapporto. Ida ha chiesto a Diego di pensare bene all’epilogo che avrebbe voluto dare alla loro conoscenza, iniziata nel migliore dei modi e finita nel peggiore, ma a quanto sembra il cavaliere non ha fatto nulla per tenersi in contatto con la dama.

In studio, Tavani ammette di aver scritto a Ida ma di non aver ricevuto risposta, mentre lei confessa che non aveva molto da dire al romano. Diego fa notare che sarebbe stato carino da parte di Ida rispondere almeno alle domande sul figlio, del quale il cavaliere si è interessato. Ida ha chiesto di non trascinare il figlio in questa discussione, mentre Armando Incarnato ha preso la parola ed è intervenuto contro il cavaliere. Anche Tina Cipollari ha preso le difese di Platano, inveendo contro Diego in modo talmente duro da costringere il cavaliere a chiedere una censura.

Il romano, infatti, non vuole che il figlio senta insulti tanto pesanti e la presentatrice sembra concordare con la richiesta, dunque non vedremo lo spezzone dello scontro tra Diego e Tina. Poco dopo, Ida dichiara di voler lasciare per sempre Uomini e Donne, non riuscendo a trovare l’uomo adatto a lei e continuando solamente a soffrire. Tutti notano che Tavani non muove un solo muscolo per la bresciana, ma Maria De Filippi spegne la polemica, dichiarando che i due avranno modo di incontrarsi e chiarirsi lontano dalle telecamere.

