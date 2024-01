Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano e Mario Cusitore sempre più vicini

Gossip TV

Ieri, martedì 23 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ieri, martedì 23 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Mario, verso la scelta?

La registrazione abbastanza tranquilla, dopo le turbolenti puntate scorse ed è durata due ore. Per quanto riguarda il trono over l’attenzione si è focalizzata su Orfeo e Barbara De Santi che hanno chiuso definitivamente. Lei ribadisce che non le piace il carattere di lui. Orfeo ha ballato con Tina Cipollari. Poi, Luciano ed Ida (Trono Over) hanno chiuso la conoscenza.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Brando Ephrikian è andato a riprendere Raffaella Scuotto ed ha fatto l’esterna con lei. Nella registrazione di ieri Beatriz D’Orsi se n’è andata di nuovo, visto che il tronista era stato per quaranta minuti da Raffaella. Lui va a riprenderla. Non si è minimamente parlato di scelta, quindi non si sa quando sarà.

Ida Platano ha portato in esterna Mario Cusitore. C’è molto feeling tra loro ed è tornato il sereno dopo la lite nella registrazione di ieri. In studio gli altri corteggiatori non sono intervenuti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.